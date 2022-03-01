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Зеленский сегодня выступит перед Европарламентом

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Выступление Зеленского будет проходить в видеоформате
Выступление Зеленского будет проходить в видеоформате
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта, выступит с речью перед депутатами Европейского парламента. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, выступление будет проходить в видеоформате.

Точное время выступления Зеленского перед евродепутатами пока неизвестно, но оно ожидается после 13.00.

Контекст:

Украина и Евросоюз у 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали  Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС. 

После вторжения России в Украину, 27 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС. 

Издание Рolitico напомнило, что решение о вступлении страны в ЕС или предоставлении ей статуса кандидата в члены должны согласовать все 27 членов блока, "которые в последние годы резко расходятся во мнениях по поводу расширения ЕС". Оно отметило, что "тяжеловесы ЕС" – Германия и Франция – "прохладно" восприняли идею о скором присоединении Украины к блоку. 

Президенты восьми стран Евросоюза – Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении – поддержали скорое вступление Украины в ЕС

"Мы твердо убеждены, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем государства – члены ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс", – сказано в их совместном заявлении. 

Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже поддерживает вступление Украины в Евросоюз, сообщил Зеленский 28 февраля. Но пока Йоханниса нет среди подписантов заявления.

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. 

Теги: Украина, Европарламент, депутаты, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины
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