Восемь стран ЕС поддержали вступление Украины в ЕС

"Мы твердо убеждены, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем государства – члены ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс", – сказано в заявлении.

Его подписали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.

"В этот критический момент мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", – подчеркнули они.

Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже поддерживает вступление Украины в Евросоюз, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля. Но пока Йоханниса нет среди подписантов заявления.