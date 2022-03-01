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ПОЛИТИКА

Восемь стран ЕС поддержали вступление Украины в ЕС

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Восемь президентов стран членов ЕС поддержали Украину в условиях агрессии России
Восемь президентов стран – членов ЕС поддержали Украину в условиях агрессии России
Фото: depositphotos.com

Президенты восьми стран Евросоюза поддержали скорое вступление Украины в ЕС. Соответствующее заявление 28 февраля опубликовано на сайте президента Польши.

"Мы твердо убеждены, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем государства – члены ЕС закрепить самую высокую политическую поддержку Украины и позволить институтам ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс", – сказано в заявлении. 

Его подписали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.

"В этот критический момент мы вновь заявляем о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом", – подчеркнули они.

Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже поддерживает вступление Украины в Евросоюз, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля. Но пока Йоханниса нет среди подписантов заявления.

Контекст:

Украина и Евросоюз у 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали  Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС. 

После вторжения России в Украину, 27 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС. 

Издание Рolitico напомнило, что решение о вступлении страны в ЕС или предоставлении ей статуса кандидата в члены должны согласовать все 27 членов блока, "которые в последние годы резко расходятся во мнениях по поводу расширения ЕС". Оно отметило, что "тяжеловесы ЕС" – Германия и Франция – "прохладно" восприняли идею о скором присоединении Украины к блоку. 

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Латвия, Чехия, Польша, Эстония, Литва, Словакия, Болгария, Соглашение об ассоциации, Владимир Зеленский, Словения, Клаус Йоханнис, Евросоюз, Анналена Бербок
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