Глава Еврокомиссии: Украина – одна из нас, и мы хотим видеть ее в ЕС

Она отметила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Также страны ЕС тесно сотрудничают в энергетике, в других областях.

"Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.