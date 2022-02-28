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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии: Украина – одна из нас, и мы хотим видеть ее в ЕС

Фон дер Ляйен: Со временем Украина должна быть членом ЕС
Фон дер Ляйен: Со временем Украина должна быть членом ЕС
Фото: EPA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews, которое вышло 27 февраля, заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе.

Она отметила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Также страны ЕС тесно сотрудничают в энергетике, в других областях.

"Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

Контекст:

Предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата "прямо сейчас" 19 февраля призывал страны Запада глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

26 февраля, на третий день российского полномасштабного вторжения в Украину, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в Европейском союзе.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, евроинтеграция, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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