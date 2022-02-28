Глава Еврокомиссии: Украина – одна из нас, и мы хотим видеть ее в ЕС

Она отметила, что Украина уже участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Также страны ЕС тесно сотрудничают в энергетике, в других областях.
"Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
Предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата "прямо сейчас" 19 февраля призывал страны Запада глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
26 февраля, на третий день российского полномасштабного вторжения в Украину, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в Европейском союзе.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.