Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз

"Этим письмом Украина, как европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в ст. 2 Договора о Европейском союзе, имеет честь подать заявку на членство в Евросоюзе, согласно ст. 49 Договора о Европейском союзе", – говорится в письме на имя президента Франции Эммануэля Макрона, который сейчас председательствует в Совете ЕС.

Фото: Верховна Рада України / Telegram

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

На фоне вторжения России Зеленский заявил 28 февраля, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Позже стало известно, что ЕС ожидает, что запрос о неотложном членстве Украины поступит в ближайшее время, после начнется его рассмотрение по спецпроцедуре.