Россия использовала в Украине уже две трети своего ракетного потенциала – Арестович

Арестович: Сейчас это их традиционное "развлечение" будет сходить на нет Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов. Потому что противник использовал как минимум две трети своего ракетного потенциала. Сейчас это их традиционное "развлечение" будет сходить на нет", – сказал Арестович.

По его словам, сейчас противник концентрирует силы для осады Киева и пытается осадить Харьков, однако в целом ситуация остается контролируемой.