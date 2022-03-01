"Российские банковские карты превращаются в мусор". Visa заблокировала доступ некоторым банкам РФ

Visa и Mastercard в своих обращениях объявили, что потратят по $2 млн на гуманитарную помощь Украине Фото: visa.ro

"В течение последних нескольких дней все мы в Visa с глубокой грустью и недоверием наблюдали за трагическими сценами в Украине. Наши сердца обращены ко многим людям и семьям, ищущим безопасности, убежища и мира после вторжения в Украину. Нашим приоритетом номер один является обеспечение безопасности и безопасности наших коллег, которые непосредственно затронуты", – сообщили в пресс-службе Visa.

Также в компании заявили, что хотят поддержать гуманитарные усилия, направленные на удовлетворение основных потребностей населения Украины.



"С этой целью Visa Foundation предоставит грант в размере $2 млн США фонду ЮНИСЕФ для поддержки гуманитарной помощи народу Украины. Мы гордимся тем, что поддерживаем смелую работу ЮНИСЕФ и их усилия по оказанию гуманитарной помощи. Visa также удвоит все пожертвования сотрудников (до $1 млн) в фонды реагирования в Украине ЮНИСЕФ и Красного Креста", – подчеркнули в Visa.

Помимо этих усилий, Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены.

"Наши мысли с украинским народом и всеми, кто пострадал. Мы надеемся на мирное урегулирование в ближайшее время", – сказано в заявлении.

Платежная система Mastercard 28 февраля также заблокировала доступ подсанкционным российским банкам и сообщила об этом на своем официальном сайте.

"Это значит, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах – нет", – заявил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ни одна из компаний не назвала, к каким конкретно банкам относятся эти санкции.

"Российские банковские карты превращаются в мусор", – прокомментировала ситуацию пресс-служба Госспецсвязи в Telegram ведомства.