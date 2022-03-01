"Российские банковские карты превращаются в мусор". Visa заблокировала доступ некоторым банкам РФ

"В течение последних нескольких дней все мы в Visa с глубокой грустью и недоверием наблюдали за трагическими сценами в Украине. Наши сердца обращены ко многим людям и семьям, ищущим безопасности, убежища и мира после вторжения в Украину. Нашим приоритетом номер один является обеспечение безопасности и безопасности наших коллег, которые непосредственно затронуты", – сообщили в пресс-службе Visa.
Также в компании заявили, что хотят поддержать гуманитарные усилия, направленные на удовлетворение основных потребностей населения Украины.
"С этой целью Visa Foundation предоставит грант в размере $2 млн США фонду ЮНИСЕФ для поддержки гуманитарной помощи народу Украины. Мы гордимся тем, что поддерживаем смелую работу ЮНИСЕФ и их усилия по оказанию гуманитарной помощи. Visa также удвоит все пожертвования сотрудников (до $1 млн) в фонды реагирования в Украине ЮНИСЕФ и Красного Креста", – подчеркнули в Visa.
Помимо этих усилий, Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены.
"Наши мысли с украинским народом и всеми, кто пострадал. Мы надеемся на мирное урегулирование в ближайшее время", – сказано в заявлении.
Платежная система Mastercard 28 февраля также заблокировала доступ подсанкционным российским банкам и сообщила об этом на своем официальном сайте.
"Это значит, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах – нет", – заявил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ни одна из компаний не назвала, к каким конкретно банкам относятся эти санкции.
"Российские банковские карты превращаются в мусор", – прокомментировала ситуацию пресс-служба Госспецсвязи в Telegram ведомства.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.