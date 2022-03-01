MasterCard заблокировала доступ для некоторых российских банков

В MasterCard точно не назвали банки России, для которых заблокировали доступ Фото: depositphotos.com

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети MasterCard", — заявил он.

Мибах подчеркнул, что блокировка происходит в рамках введения санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. К каким именно финансовым учреждениям закрыт доступ, не сообщается.

Несколькими днями ранее, 26 февраля, РБК сообщал, что MasterCard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системы. Речь о ВТБ, "Открытие", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и "Новикомбанк". Это значит, что карты MasterCard, выпущенные этими банками, перестанут работать за границей. Но операции внутри России по ним продолжат проходить.