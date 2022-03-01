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MasterCard заблокировала доступ для некоторых российских банков

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В MasterCard точно не назвали банки России, для которых заблокировали доступ
В MasterCard точно не назвали банки России, для которых заблокировали доступ
Фото: depositphotos.com

Международная платежная система MasterCard заблокировала доступ к своей системе для нескольких российских банков из-за военного вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети MasterCard", — заявил он.

Мибах подчеркнул, что блокировка происходит в рамках введения санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. К каким именно финансовым учреждениям закрыт доступ, не сообщается.

Несколькими днями ранее, 26 февраля, РБК сообщал, что MasterCard уведомила подсанкционные банки об их исключении из системы. Речь о ВТБ, "Открытие", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк" и "Новикомбанк". Это значит, что карты MasterCard, выпущенные этими банками, перестанут работать за границей. Но операции внутри России по ним продолжат проходить.

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Также Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты РФ не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС

26 февраля страны ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о намерении отключить некоторые банки РФ от международной межбанковской системы SWIFT и ввести санкции против Центробанка РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, MasterCard, война России против Украины
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