"Нюрнберг-2022". Начат сбор доказательств военных преступлений Путина в Украине

"Этот сайт создан для сбора фактов преступлений армии Путина против мирного населения Украины. Вы можете помочь наказать Путина. Это твой вклад в приговор Путину", – говорится на сайте проекта.

Проект собирает и публикует все ужасы войны. Видео- и фотофакты разрушений и смертей собираются для дальнейшего судебного процесса против Путина. Проект только стартовал и наполняется информацией.

Факты о военных преступлениях можно отправлять на почту [email protected] В письме указывать всю информацию: дату, место, количество пострадавших, фото и видео с места событий и другую полезную информацию. Материалы, которые раньше уже были опубликованы в СМИ, присылать не нужно.

"Все эти ужасные факты мы тщательно собираем, и они помогут подготовить базу для международного военного трибунала над военными преступниками Путина. Мы уверены – ничего не будет забыто! Преступники будут наказаны!" – говорится на сайте проекта.