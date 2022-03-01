"Мир ценнее триумфа". У Путина забрали почетный черный пояс из тхэквондо

Международная федерация тхэквондо официально объявила об отзыве почетного черного пояса 9-го дана, предоставленного Путину в ноябре 2013 года Фото: ЕРА

"Международная федерация тхэквондо решительно осуждает жестокие нападения на невинные жизни в Украине, противоречащие позиции федерации "Мир ценнее триумфа" и ценностям уважения и толерантности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим Международная федерация тхэквондо официально объявила об отзыве почетного черного пояса 9-го дана, предоставленного Путину в ноябре 2013 года.

В федерации также заявили, что солидарны с Международным олимпийским комитетом (МОК), осудившим нарушение Россией олимпийского перемирия.

"В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом на соревнованиях Международной федерации тхэквондо не будет выставляться государственный флаг и звучать гимн России или Беларуси", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что Международная федерация тхэквондо и Европейский союз тхэквондо не будут организовывать и признавать соревнования по тхэквондо в России и Беларуси.

"Международная федерация тхэквондо мыслями с народом Украины. Мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой войны", – говорится в сообщении.

28 февраля МОК отозвал олимпийские ордена, врученные Путину и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку.