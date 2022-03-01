Канада закрывает свои порты и внутренние воды для российских судов

Решение должно вступить в силу до конца текущей недели.

"Россия должна нести ответственность за свою агрессию в Украине. Сегодня мы предпринимаем шаги по закрытию канадских портов и внутренних вод для российских судов. Правительство Канады осуждает вторжение России в Украину, и мы будем продолжать принимать меры, чтобы поддержать Украину", – заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра.

Глава МИД страны Мелани Жоли заверила, что "Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения того, чтобы российское руководство было наказано за агрессивные и дестабилизирующие действия в Украине".

"Канада будет продолжать вводить меры в ответ на вопиющее пренебрежение Россией международным правом. Наше послание ясно: Канада поддерживает Украину и ее храбрых и выносливых людей", – подчеркнула она.

Накануне свои порты для российских судов закрыла Великобритания.