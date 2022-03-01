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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

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Документ поддержали 637 депутатов Европарламента
Документ поддержали 637 депутатов Европарламента
Фото: EPA

Европейский парламент призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Соответствующую резолюцию европейский законодательный орган принял 1 марта, пишет пресс-служба Европарламента.

Документ поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, 26 воздержались.

"Резолюция призывает институты ЕС работать над предоставлением стране статуса кандидата в члены ЕС. Любая такая процедура должна соответствовать статье 49 Договора о Европейском союзе и основываться на заслугах... Тем временем ЕС должен продолжать работать над интеграцией Украины в единый рынок ЕС в соответствии с существующим Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной", – проинформировали в пресс-службе.

Контекст:

Украина и Евросоюз у 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После вторжения России в Украину, 27 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС. 1 марта заявка была зарегистрирована

Издание Рolitico напомнило, что решение о вступлении страны в ЕС или предоставлении ей статуса кандидата в члены должны согласовать все 27 членов блока, "которые в последние годы резко расходятся во мнениях по поводу расширения ЕС". Оно отметило, что "тяжеловесы ЕС" – Германия и Франция – "прохладно" восприняли идею о скором присоединении Украины к блоку.

Президенты восьми стран Евросоюза – Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении – поддержали скорое вступление Украины в ЕСПрезидент Румынии Клаус Йоханнис тоже поддерживает вступление Украины в Евросоюз, сообщил Зеленский 28 февраля.

О поддержке вступления Украины в ЕС также заявила Венгрия. 1 марта президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европейский парламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Европарламент, резолюция, Евросоюз
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