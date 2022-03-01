Европарламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. И в резолюции [Европарламента] четко сказано, что мы приветствуем заявку президента Украины о статусе кандидата, и мы будем работать над этой целью. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", – сказала она.

Европарламент поддерживает Украину "в борьбе за выживание в этот темный момент нашей истории", добавила Метсола.

"Когда вы смотрите на Европейский парламент, вы найдете союзника, пространство для обращения к Европе и миру и всегда, всегда друга", – подчеркнула она.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС, начата специальная процедура вступления, информирует Госспецсвязи.