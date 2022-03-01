Фон дер Ляйен заявила, что ЕС может ввести новые санкции против РФ

Она отметила, что ЕС "молниеносно" принял санкции против российской финансовой системы, экономики и президента РФ Владимира Путина и другого руководства РФ.

"Не сомневайтесь, мы заморозим другие активы также. Их яхты, модные автомобили или роскошное имущество. Мы заморозим все это вместе", – заявила фон дер Ляйен.

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Также Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты РФ не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС.

26 февраля страны ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о намерении отключить некоторые банки РФ от международной межбанковской системы SWIFT и ввести санкции против Центробанка РФ.