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Россию и Беларусь отстранили ото всех соревнований по хоккею

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Российские и белорусские команды не будут участвовать в хоккейных турнирах, проводимых под эгидой IIHF
Российские и белорусские команды не будут участвовать в хоккейных турнирах, проводимых под эгидой IIHF
Фото: EPA

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, из-за вторжения РФ в Украину. Решение было принято 28 февраля на внеочередном заседании совета IIHF.

Кроме того, Россия лишена права на проведение чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который должен был пройти в 2023 году.

"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков. Совет IIHF также принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, которое было установлено в декабре 2021 года резолюцией Генассамблеи ООН", – сказано в заявлении.

Совет IIHF также не исключил введения дальнейших санкций против РФ и Беларуси.

28 февраля из всех турниров также были исключены российские футбольные команды и сборные.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Беларусь, хоккей, санкции, вторжение, российская агрессия, IIHF, война России против Украины
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