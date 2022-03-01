Россию и Беларусь отстранили ото всех соревнований по хоккею

Российские и белорусские команды не будут участвовать в хоккейных турнирах, проводимых под эгидой IIHF Фото: EPA

Кроме того, Россия лишена права на проведение чемпионата мира по хоккею среди юниоров, который должен был пройти в 2023 году.

"Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, должностных лиц и болельщиков. Совет IIHF также принял во внимание нарушение российским правительством олимпийского перемирия, которое было установлено в декабре 2021 года резолюцией Генассамблеи ООН", – сказано в заявлении.

Совет IIHF также не исключил введения дальнейших санкций против РФ и Беларуси.

28 февраля из всех турниров также были исключены российские футбольные команды и сборные.