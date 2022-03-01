Заявка на вступление Украины в ЕС зарегистрирована

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас заявка принята, зарегистрирована. Она – на рассмотрении", – написал он.
Вчора @ZelenskyyUa підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз заявку прийнято, зареєстровано. Вона – на розгляді. @ZelenskyyUa виступить перед депутатами Європарламенту. Слідкуйте у відео форматі.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 1, 2022
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский союз, – это немедленно взять Украину в свой состав.
"Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение именно такое", – написал он.
Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022
Украина и Евросоюз у 2014 году, после массовых протестов, получивших название "Евромайдан", подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После вторжения России в Украину, 27 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС.
Издание Рolitico напомнило, что решение о вступлении страны в ЕС или предоставлении ей статуса кандидата в члены должны согласовать все 27 членов блока, "которые в последние годы резко расходятся во мнениях по поводу расширения ЕС". Оно отметило, что "тяжеловесы ЕС" – Германия и Франция – "прохладно" восприняли идею о скором присоединении Украины к блоку.
Президенты восьми стран Евросоюза – Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении – поддержали скорое вступление Украины в ЕС. Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже поддерживает вступление Украины в Евросоюз, сообщил Зеленский 28 февраля. Но пока Йоханниса нет среди подписантов заявления. О поддержке вступления Украины в ЕС также заявила Венгрия и президент Европарламента Роберта Метсола.
Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.