Заявка на вступление Украины в ЕС зарегистрирована

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас заявка принята, зарегистрирована. Она – на рассмотрении", – написал он.

Вчора @ZelenskyyUa підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз заявку прийнято, зареєстровано. Вона – на розгляді. @ZelenskyyUa виступить перед депутатами Європарламенту. Слідкуйте у відео форматі. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 1, 2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский союз, – это немедленно взять Украину в свой состав.

"Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение именно такое", – написал он.