Европарламент призвал ввести больше санкций против РФ и отключить от SWIFT Беларусь

Документ поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, 26 воздержались.

"Приветствуя быстрое введение санкций ЕС, депутаты Европарламента хотят видеть более широкие ограничительные меры, направленные на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы", – говорится в сообщении.

В частности, депутаты предлагают ограничить импорт наиболее важных товаров российского экспорта, таких как нефть и газ.

"Новые инвестиции ЕС в Россию и новые российские инвестиции в ЕС должны быть запрещены. Все российские банки должны быть заблокированы в европейской финансовой системе, а Россия должна быть исключена из системы SWIFT. Ряд санкций, включая запрет SWIFT, должен быть распространен на Беларусь на основании ее прямой поддержки российского вторжения в Украину", – сообщила пресс-служба.

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Также Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты РФ не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС.

26 февраля страны ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о намерении отключить некоторые банки РФ от международной межбанковской системы SWIFT и ввести санкции против Центробанка РФ.