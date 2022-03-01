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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предварительно известно о пяти погибших при обстреле телевышки в Киеве – ГСЧС

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Спасатели работают на месте обстрела
Спасатели работают на месте обстрела
Фото: ДСНС України / Facebook

При обстреле Киевской телевизионной вышки в Шевченковском районе столицы, по предварительной информации, погибли пять человек, пятеро пострадали. Об этом сообщила в Facebook Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели продолжают работу.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/324138029754093

Госслужба специальной связи и защиты информации сообщала, что сотрудники вышки при ударе не пострадали.

Попадание пришлось в аппаратную, каналы временно прекратили вещание. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко пишет в Facebook, что уже восстановлено цифровое вещание каналов "UA:Перший", "Рада", "1+1", "Украина", ICTV, СТБ, "Интер", "Украина 24".

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5073347172709026

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 

Теги: Киев, телевидение, ГСЧС, раненые, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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