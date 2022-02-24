Отключение мобильной связи и интернета не планируется – Держспецзв’язку

В службе опровергли распространяемую в соцсетях информацию о возможных отключениях мобильной связи и интернета.

"Эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", – отметили в Держспецзв’язку.

В службе посоветовали в случае невозможности дозвониться присылать СМС-сообщения.

Журналисты издания "ГОРДОН" в разных регионах Украины, в частности, в Харькове, Киеве, Одесской области сообщают, что периодически возникают перебои с интернетом и связью.

В Днепре пользователи жалуются на перебои с интернетом, мобильной связью и телевидением, сообщает портал "Відкритий". Однако провайдеры уверяют, что если даже начнутся серьезные трудности с мобильной связью, то интернет будет работать.