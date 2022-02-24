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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отключение мобильной связи и интернета не планируется – Держспецзв’язку

Отмечается, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления
Отмечается, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления
Фото: ua.depositphotos.com

В Украине не планируется отключение мобильной связи и интернета. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

В службе опровергли распространяемую в соцсетях информацию о возможных отключениях мобильной связи и интернета.

"Эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости", – отметили в Держспецзв’язку.

В службе посоветовали в случае невозможности дозвониться присылать СМС-сообщения.

Журналисты издания "ГОРДОН" в разных регионах Украины, в частности, в Харькове, Киеве, Одесской области сообщают, что периодически возникают перебои с интернетом и связью.

В Днепре пользователи жалуются на перебои с интернетом, мобильной связью и телевидением, сообщает портал "Відкритий". Однако провайдеры уверяют, что если даже начнутся серьезные трудности с мобильной связью, то интернет будет работать.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, два села в Луганской области оккупанты захватили

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

Теги: Киев, телевидение, интернет, Одесса, Харьков, мобильная связь, Днепр, телефоны, российская агрессия, война в Украине, провайдер, оператор
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