В Харькове сбили военный самолет, который перед этим разбомбил жилой дом – СМИ

"По предварительной информации, самолет упал в районе рынка "Лоск", его сбили. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы", – говорится в сообщении.
По данным главы района, в результате попадания бомбы в дом погибли восемь человек, восемь получили травмы.
ГСЧС Харьковской области пишет о восьми погибших и шести пострадавших в результате авиаудара по пятиэтажному дому. Также сотрудник и ГСЧС спасли из него 38 человек и по состоянию на 16.00 еще тушили пожар.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".