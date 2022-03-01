В Харькове сбили военный самолет, который перед этим разбомбил жилой дом – СМИ

Самолет сбросил бомбу на жилой дом, погибли восемь человек Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"По предварительной информации, самолет упал в районе рынка "Лоск", его сбили. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы", – говорится в сообщении.

По данным главы района, в результате попадания бомбы в дом погибли восемь человек, восемь получили травмы.

ГСЧС Харьковской области пишет о восьми погибших и шести пострадавших в результате авиаудара по пятиэтажному дому. Также сотрудник и ГСЧС спасли из него 38 человек и по состоянию на 16.00 еще тушили пожар.