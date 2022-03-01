В Киеве обстреляли телевышку

Из-за удара по телевышке могут не работать некоторые каналы Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

На видео можно увидеть момент сразу после удара по телевышке.

МВД Украины подтвердило попадание по телевышке. В ведомстве отметили, что какое-то время каналы могут не работать.

"В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", – добавили в МВД.

Верховная Рада в Telegram сообщает, что попадание пришлось на аппаратную вещателя на телевышке.

Глава Нацсовета Украины по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк написала в Facebook, что исчез сигнал в Т2, но на спутнике вещание продолжается.

"Провайдеры программной услуги ретранслируют сигналы в полном объеме. Работают местные вещатели – подхватили единый марафон! Также работают ОТТ-платформы OLL TV, Megogo и другие – там транслируются телеканалы. YouTube – ведется трансляция!" – добавила она.