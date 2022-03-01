Мэр Херсона – оккупантам: Бог вам судья, и идите в сторону российского корабля

"Город находится под обстрелом. Горят жилые дома и городские объекты. Мы стараемся координировать работу городских служб, но, признаюсь, это сейчас очень сложно! Мы с вами не солдаты, мы – мирное население. Я на своем рабочем месте, и моя задача сейчас –гасить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрелов города. Город должен жить, несмотря ни на что!" – подчеркнул Колыхаев.

Он призвал жителей города помочь ему и не ходить по улицам.

"Мы не военные! Но я буду удерживать город и его жизнедеятельность столько, сколько смогу. Если меня услышат солдаты РФ и их руководство. Я прошу: уйдите из нашего города, прекратите обстрел мирного населения. Вы взяли уже все, что хотели. В том числе и человеческие жизни. Бог вам судья и идите в сторону российского корабля… Херсон был и останется украинским городом!" – резюмировал мэр.

По данным Херсонской ОГА, сегодня оккупанты обстреляли жилые дома областного центра.