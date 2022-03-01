Мэр Херсона – оккупантам: Бог вам судья, и идите в сторону российского корабля

"Город находится под обстрелом. Горят жилые дома и городские объекты. Мы стараемся координировать работу городских служб, но, признаюсь, это сейчас очень сложно! Мы с вами не солдаты, мы – мирное население. Я на своем рабочем месте, и моя задача сейчас –гасить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрелов города. Город должен жить, несмотря ни на что!" – подчеркнул Колыхаев.
Он призвал жителей города помочь ему и не ходить по улицам.
"Мы не военные! Но я буду удерживать город и его жизнедеятельность столько, сколько смогу. Если меня услышат солдаты РФ и их руководство. Я прошу: уйдите из нашего города, прекратите обстрел мирного населения. Вы взяли уже все, что хотели. В том числе и человеческие жизни. Бог вам судья и идите в сторону российского корабля… Херсон был и останется украинским городом!" – резюмировал мэр.
По данным Херсонской ОГА, сегодня оккупанты обстреляли жилые дома областного центра.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.