ГПСУ и ВСУ идентифицировали почти всех военных и пограничников с острова Змеиный, которые попали в плен российских оккупантов – Демченко

Демченко: Побратимов мы не бросаем, помним о каждом и с нетерпением ждем их скорейшего возвращения Фото: Андрій Демченко / Facebook

"Побратимов мы не бросаем, помним о каждом и с нетерпением ждем их скорейшего возвращения. Все защитники Змеиного уже стали символом мужества перед преобладающими силами врага, о которых теперь знает не только Украина, но и весь мир. К тому же 26 февраля мы получили надежду, что наши побратимы могут быть живы, ведь российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины с острова. Основанием является указанное количество наших ребят, которые находятся у них. Информация о 13 погибших пограничниках озвучивалась на основании предварительных данных, которые были получены в момент атаки врага на остров, после чего связь была утеряна", – заявил он.

Спикер отметил, что судьбу пограничников и украинских военных с острова Змеиный Украина пыталась узнать, приобщив гражданское судно морской спасательно-поисковой службы "Сапфир".

"Но вместе с экипажем судно было незаконно захвачено оккупантом", – сообщил Демченко.

Он отметил, что сейчас Украина пытается приобщить международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех украинских военных, которых удерживает Россия.

"Отдельно хочу указать, что анализируя видеоматериалы, распространенные РФ, мы и Вооруженные силы Украины идентифицировали большинство военнослужащих. Конечно, теперь РФ пытается использовать их в своей информационной пропаганде. И мы хорошо понимаем, что плен – не лучшее место и влияет на побратимов. Но подчеркиваем: Украина своих не бросает. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Слава защитникам острова Змеиный. Слава Украине!" – заявил спикер ГПСУ.