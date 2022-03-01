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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГПСУ и ВСУ идентифицировали почти всех военных и пограничников с острова Змеиный, которые попали в плен российских оккупантов – Демченко

Демченко: Побратимов мы не бросаем, помним о каждом и с нетерпением ждем их скорейшего возвращения
Демченко: Побратимов мы не бросаем, помним о каждом и с нетерпением ждем их скорейшего возвращения
Фото: Андрій Демченко / Facebook

Госпогранслужба и Вооруженные силы Украины идентифицировали почти всех украинских военных и пограничников с острова Змеиный, которые попали в плен российских оккупантов. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии, переданном изданию "ГОРДОН".

"Побратимов мы не бросаем, помним о каждом и с нетерпением ждем их скорейшего возвращения. Все защитники Змеиного уже стали символом мужества перед преобладающими силами врага, о которых теперь знает не только Украина, но и весь мир. К тому же 26 февраля мы получили надежду, что наши побратимы могут быть живы, ведь российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины с острова. Основанием является указанное количество наших ребят, которые находятся у них. Информация о 13 погибших пограничниках озвучивалась на основании предварительных данных, которые были получены в момент атаки врага на остров, после чего связь была утеряна", – заявил он.

Спикер отметил, что судьбу пограничников и украинских военных с острова Змеиный Украина пыталась узнать, приобщив гражданское судно морской спасательно-поисковой службы "Сапфир". 

"Но вместе с экипажем судно было незаконно захвачено оккупантом", – сообщил Демченко.

Он отметил, что сейчас Украина пытается приобщить международные гуманитарные миссии, чтобы получить список всех украинских военных, которых удерживает Россия.

"Отдельно хочу указать, что анализируя видеоматериалы, распространенные РФ, мы и Вооруженные силы Украины идентифицировали большинство военнослужащих. Конечно, теперь РФ пытается использовать их в своей информационной пропаганде. И мы хорошо понимаем, что плен – не лучшее место и влияет на побратимов. Но подчеркиваем: Украина своих не бросает. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их домой. Слава защитникам острова Змеиный. Слава Украине!" – заявил спикер ГПСУ.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Потом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что пограничники погибли. Он опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками.

"Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля.

"Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, ГПСУ, война России против Украины, остров Змеиный
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