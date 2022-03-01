"Настоящий геноцид украинского народа". Мэр Мариуполя сообщил об обстреле жилых кварталов города

"В результате военного теракта пострадали несколько домов на бульваре Шевченко и школа №16 в том же районе. Кроме того, обстрелу снова подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик", – сообщили в пресс-службе.

Число пострадавших уточняется.

"Оккупанты из России проводит настоящий геноцид по отношению к украинскому народу. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 1941-го по 1943 год оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним из нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", – заявил мэр города Вадим Бойченко.