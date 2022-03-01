ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

Суд принял во внимание военные действия, которые Россия начала 24 февраля 2022 года в разных частях Украины.
ЕСПЧ считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезных нарушений конвенционных прав гражданского населения, в частности в соответствии со ст. 2, 3 и 8 Конвенции по правам человека.
"В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со ст. 39 регламента суд постановляет в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе на жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", – говорится в документе.
Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда, сообщал министр юстиции Денис Малюська. Страна потребовала среди прочего "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы, на территории Украины".
Это правило позволяет ЕСПЧ издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ ЕСПЧ является обязательным к выполнению, отмечает "Европейская правда".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.