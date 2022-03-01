ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

Суд принял во внимание военные действия, которые Россия начала 24 февраля 2022 года в разных частях Украины.

ЕСПЧ считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезных нарушений конвенционных прав гражданского населения, в частности в соответствии со ст. 2, 3 и 8 Конвенции по правам человека.

"В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со ст. 39 регламента суд постановляет в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе на жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", – говорится в документе.

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента суда, сообщал министр юстиции Денис Малюська. Страна потребовала среди прочего "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы, на территории Украины".

Это правило позволяет ЕСПЧ издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ ЕСПЧ является обязательным к выполнению, отмечает "Европейская правда".