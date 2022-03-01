Россиянам запустили автодозвон с обращением Зеленского – Федоров

"Украинские контакт-центры консолидированно звонят по телефону гражданам РФ и рассказывают, что на самом деле происходит в Украине. Вместе с рекламными агентствами запустили автодозвоны, где наш президент [Владимир Зеленский] обращается к гражданам РФ", – заявил министр.

Он отметил, что таргетированная и медийная реклама "засеяла сеть в РФ".

"Благодарю всю индустрию за то, что вы все сплоченно отстаиваете свободу нашей страны!" – говорится в сообщении.

Министр также опубликовал аудиофайл для довзона к россиянам с обращением Зеленского.

"Мы никогда не желали россиянам зла и не нападали на вашу страну, как заявляют ваши телеканалы и правительство. Я вас очень прошу: заберите своих сыновей, своих мужей. Заберите домой. Здесь они сами гибнут в никому не нужной войне и убивают наших детей. Заберите их домой. Дайте им выжить", – заявил президент в аудиоролике.