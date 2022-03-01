Сейчас происходит "депутинизация" мира – Кулеба

"Все российское вчера стало токсичным в мире, а сегодня оно стало варварским. Большие компании мира массово разрывают контракты с российским бизнесом, закрываются представительства на российской территории, закрываются магазины, рестораны, закрывается доступ ко всемирным сервисам. По сути, то, что сейчас происходит, – это "депутинизация" мира", – отметил он.
Министр добавил, что международная антипутинская коалиция удар за ударом бьет по России.
"Не каждый этот удар легко дается, приходится работать, давить, уговаривать, показывать героические изображения сопротивления нашего, погибших. Не все просто, но пока что все получается. Мы считаем, что все эти шаги против России абсолютно справедливые. РФ заслужила их. И мы требуем усиления давления и изоляции до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не остановит свою войну против Украины, не остановит боевые действия, не выведет войска, не заплатит за то, что он сделал", – сказал Кулеба.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.