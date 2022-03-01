Сейчас происходит "депутинизация" мира – Кулеба

Кулеба: Все российское вчера стало токсичным в мире, а сегодня оно стало варварским Фото: EPA

"Все российское вчера стало токсичным в мире, а сегодня оно стало варварским. Большие компании мира массово разрывают контракты с российским бизнесом, закрываются представительства на российской территории, закрываются магазины, рестораны, закрывается доступ ко всемирным сервисам. По сути, то, что сейчас происходит, – это "депутинизация" мира", – отметил он.

Министр добавил, что международная антипутинская коалиция удар за ударом бьет по России.

"Не каждый этот удар легко дается, приходится работать, давить, уговаривать, показывать героические изображения сопротивления нашего, погибших. Не все просто, но пока что все получается. Мы считаем, что все эти шаги против России абсолютно справедливые. РФ заслужила их. И мы требуем усиления давления и изоляции до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не остановит свою войну против Украины, не остановит боевые действия, не выведет войска, не заплатит за то, что он сделал", – сказал Кулеба.