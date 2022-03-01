"Голодные и немытые, захватили супермаркет". Жители оккупированного Бердянска рассказали, как ведут себя российские военные

По словам одного из бердянцев, вчера, 28 февраля, на митинг перед городским советом собралось более 300 человек. Люди кричали россиянам, чтобы те убирались, выкрикивали: "Путин – х...йло" и "Русский военный корабль, иди на х...й!"
В ответ россияне пообещали уйти из города, если протестующих будет больше.
"Они нам сказали: надо, чтобы больше людей вышло, чтобы мы могли сказать об этом командиру и уйти из города", – рассказал житель Бердянска.
Часть оккупантов уехала, когда на митинг вышло больше бердянцев. Однако местные жители уверены, что российские военные далеко не отошли, поскольку опасаются, что за городом их уничтожит украинская армия.
По словам бердянцев, агрессоры деморализованы, им не хватает еды.
"Они вошли в город потому, что были голодны и немыты. Первое, что сделали, – захватили супермаркет. Потом наш самолет по ним две ракеты выпустил, и они в городе скрылись", – рассказал один из жителей.
Он также добавил, что, "пока оккупанты грабили маркет, люди засыпали им сахар в бензобаки".
Сейчас в городе от 300 до 500 оккупантов, сообщает LB.ua. По словам бердянцев, российским военным приказали охранять объекты.
"Мы спрашивали у них, чего вы до сих пор не пошли. Они сказали, что будут охранять 26 объектов. Вопрос только от кого", – рассказали люди.
27 февраля российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
28 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram видео из Бердянска. На нем российские военные садятся в грузовики, а местные жители кричат им: "Бердянск – это Украина!" и "Пошли на х...й!"
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.