"Голодные и немытые, захватили супермаркет". Жители оккупированного Бердянска рассказали, как ведут себя российские военные

По словам одного из бердянцев, вчера, 28 февраля, на митинг перед городским советом собралось более 300 человек. Люди кричали россиянам, чтобы те убирались, выкрикивали: "Путин – х...йло" и "Русский военный корабль, иди на х...й!"

В ответ россияне пообещали уйти из города, если протестующих будет больше.

"Они нам сказали: надо, чтобы больше людей вышло, чтобы мы могли сказать об этом командиру и уйти из города", – рассказал житель Бердянска.

Часть оккупантов уехала, когда на митинг вышло больше бердянцев. Однако местные жители уверены, что российские военные далеко не отошли, поскольку опасаются, что за городом их уничтожит украинская армия.

По словам бердянцев, агрессоры деморализованы, им не хватает еды.

"Они вошли в город потому, что были голодны и немыты. Первое, что сделали, – захватили супермаркет. Потом наш самолет по ним две ракеты выпустил, и они в городе скрылись", – рассказал один из жителей.

Он также добавил, что, "пока оккупанты грабили маркет, люди засыпали им сахар в бензобаки".

Сейчас в городе от 300 до 500 оккупантов, сообщает LB.ua. По словам бердянцев, российским военным приказали охранять объекты.

"Мы спрашивали у них, чего вы до сих пор не пошли. Они сказали, что будут охранять 26 объектов. Вопрос только от кого", – рассказали люди.

27 февраля российские войска зашли в город. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

28 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram видео из Бердянска. На нем российские военные садятся в грузовики, а местные жители кричат им: "Бердянск – это Украина!" и "Пошли на х...й!"