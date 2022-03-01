Кулеба: Путина можно и нужно бить за его преступления, за его поведение

Кулеба: Десятки лет Путин был бандитом, который запугивал все страны в мире Фото: EPA

"Десятки лет Путин был бандитом, который запугивал все страны в мире. И, будем откровенным, его боялись, к нему искали подход, проводили с ним бесконечные телефонные разговоры, льстили ему, позволяли ему зарабатывать деньги. Но на самом деле все хотели поставить его на место, но никто не решался, никто не ощущал в себе достаточной силы. А Украина почувствовала", – заявил он.

Кулеба отметил, что своей борьбой Украина показала – Путина можно и нужно бить за его поведение.

"Украина первой преодолела этот психологический барьер. Своей борьбой мы показали миру – Путина можно и нужно бить за его преступления, за его поведение. И не только Путина, но и каждого, кто рядом с ним. Каждого, кто за последние годы бизнесом, политикой создавал ему иллюзию, что он достаточно сильный, чтобы уничтожить Украину и бросить мир во тьму войны", – сказал министр.