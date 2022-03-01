Кулеба: Путина можно и нужно бить за его преступления, за его поведение

"Десятки лет Путин был бандитом, который запугивал все страны в мире. И, будем откровенным, его боялись, к нему искали подход, проводили с ним бесконечные телефонные разговоры, льстили ему, позволяли ему зарабатывать деньги. Но на самом деле все хотели поставить его на место, но никто не решался, никто не ощущал в себе достаточной силы. А Украина почувствовала", – заявил он.
Кулеба отметил, что своей борьбой Украина показала – Путина можно и нужно бить за его поведение.
"Украина первой преодолела этот психологический барьер. Своей борьбой мы показали миру – Путина можно и нужно бить за его преступления, за его поведение. И не только Путина, но и каждого, кто рядом с ним. Каждого, кто за последние годы бизнесом, политикой создавал ему иллюзию, что он достаточно сильный, чтобы уничтожить Украину и бросить мир во тьму войны", – сказал министр.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.