Путин запретил выводить валюту из России на зарубежные счета

Решение Путина было принято на фоне западных экономических санкций, наложенных странами мира на РФ в связи с вторжением в Украину и началом полномасштабной войны Фото: depositphotos.com

В указе содержится требование о продаже экспортерами 80% валютной выручки, кроме того, с 1 марта резидентам России запрещается предоставлять займы в валюте нерезидентам. Запрет наложен на вывод резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в финансовых учреждениях за пределами России. Использовать для этого электронные платежные системы, которые работают без открытия счета, тоже нельзя.

Российские публичные акционерные общества будут ограничены в обратном выкупе акций (выкупе компанией своих ценных бумаг у акционеров и выводе их из обращения на фондовом рынке): это можно будет делать не раньше мая текущего года, и только если ценные бумаги подешевеют на 20% и более по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за три месяца 2021 года. Еще одно условие – значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, должно снизиться по сравнению со значением такого индекса за три месяца начиная с 1 января 2021 года на 20% или больше.

Это решение Путина было принято на фоне западных экономических санкций, наложенных странами мира на РФ в связи с вторжением в Украину и началом полномасштабной войны. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.