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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин запретил выводить валюту из России на зарубежные счета

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Решение Путина было принято на фоне западных экономических санкций, наложенных странами мира на РФ в связи с вторжением в Украину и началом полномасштабной войны
Решение Путина было принято на фоне западных экономических санкций, наложенных странами мира на РФ в связи с вторжением в Украину и началом полномасштабной войны
Фото: depositphotos.com

Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ опубликован на сайте президента РФ.

В указе содержится требование о продаже экспортерами 80% валютной выручки, кроме того, с 1 марта резидентам России запрещается предоставлять займы в валюте нерезидентам. Запрет наложен на вывод резидентами иностранной валюты на свои счета или вклады в финансовых учреждениях за пределами России. Использовать для этого электронные платежные системы, которые работают без открытия счета, тоже нельзя.

Российские публичные акционерные общества будут ограничены в обратном выкупе акций (выкупе компанией своих ценных бумаг у акционеров и выводе их из обращения на фондовом рынке): это можно будет делать не раньше мая текущего года, и только если ценные бумаги подешевеют на 20% и более по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за три месяца 2021 года. Еще одно условие – значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, должно снизиться по сравнению со значением такого индекса за три месяца начиная с 1 января 2021 года на 20% или больше. 

Это решение Путина было принято на фоне западных экономических санкций, наложенных странами мира на РФ в связи с вторжением в Украину и началом полномасштабной войны. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России. 

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. С тех пор обстрелы не прекращаются. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

На вечер 28 февраля общие потери российских оккупантов – 5,3 тыс. человек убитыми и раненымисотни российских солдат и офицеров оказались в плену. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (16 детей), ранения получили 2040 граждан (45 детей).

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Теги: Владимир Путин, санкции, межбанк, рубль, SWIFT, война России против Украины, финансы, российские банки, минфин США, ценные бумаги
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