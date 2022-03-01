"Их суперъяхты не смогут найти себе гавани в Европе". Президент Европарламента заявила об отказе от российского газа, денег и борьбе с пропагандой

"Европейский парламент имеет долгую и гордую историю того, что он был занозой в стороне автократов, и я буду добиваться запрета любому представителю Кремля заходить в помещения Европарламента. Потому что агрессорам и разжигателям войны не место в доме демократии", – сказала она на внеочередном заседании Европарламента, трансляцию вел канал "Рада".
Метсола озвучила четыре принципа для будущего Евросоюза.
"Европа больше не может полагаться на газ из Кремля. Нам нужно удвоить усилия по диверсификации энергосистемы в направлении Европы, которая больше не зависит от автократов. Второе – Европа больше не может принимать кремлевские деньги и представлять себе, что с этим не связаны никакие условия. И олигархи Путина, и их банкиры больше не должны пользоваться респектабельностью и прятаться за ней в наших городах, спортивных клубах. Их суперъяхты не смогут найти себе гавани в нашей Европе, и мы больше не будем продавать паспорта друзьям Путина. Третье –- инвестиции в наши оборонные ресурсы должны совпадать с нашей риторикой. Европа должна перейти к настоящему союзу безопасности и обороны. Четвертое – мы должны бороться с кампанией дезинформации Кремля. И я призываю социальные медиа и технологические компании серьезно отнестись к этому, взять ответственность и понять: нельзя быть нейтральным посредине между пожаром и пожарной командой", – подчеркнула она.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.