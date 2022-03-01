"Цена жизни оккупанта – $50". "Укравтодор" призывает владельцев билбордов присоединиться к информационной кампании

"Будь как "Укравтодор" – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть. Каждый владелец рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Лишь вдоль украинских трасс сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше уведомлений о будущем вражеских солдат", – обратилось агентство к владельцам рекламных площадок.

"Укравтодор" предлагает размещать на билбордах объявления со следующим текстом:

"$50 – цена жизни российского оккупанта. Российский солдат, твою жизнь оценили в 11 тыс. рублей".

Также в посте разместили ссылку на макет для печати.

Украина предлагает оккупантам сдаться с техникой и оружием и получить за это 5 млн рублей.