"В Россию на х…й". "Укравтодор" демонтирует знаки на дорогах из-за вторжения РФ

"Срочно! Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад", – говорится в сообщении.

На фото, обнародованном "Укравтодором", – дорожный знак, на котором обозначены три направления: "На х…й", "Снова на х…й" и "В Россию на х…й".

"Укравтодор" призывает все дорожные организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости. Нех…й шастать", – отмечается в сообщении.

Ранее "Укравтодор" призвал в Facebook граждан уничтожать знаки на дорогах, которые оставляет российская армия для ориентировки. Также необходимо уведомлять полицию об их местонахождении.