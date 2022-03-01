В Днепропетровском облавтодоре доложили о состоянии дорог в области

Неповрежденными остаются также искусственные сооружения – мосты и путепроводы, транспортные развязки.

"Никаких ограничений по движению по государственным дорогам Днепропетровской области нет. В Днепропетровской области действует комендантский час с 20.00 до 6.00", – отметили в облавтодоре.

Кроме того, на государственных дорогах проходит проверка документов.

"При передвижении имейте при себе паспорт, водительские удостоверения и документы на автомобиль, при наличии оружия – разрешительные документы. Будьте готовы предъявить документы правоохранителям", – отметили в ведомстве.