Третий день войны. "Укравтодор" направляет трафик в обход опасных участков, продолжает уничтожать метки на инфраструктуре

"Мы оперативно направляем трафик в обход опасных участков и формируем коридоры для эвакуации", – сообщили в "Укравтодоре".

Пресс-служба госагентства проинформировала также об оборудовании блокпостов на въездах в Киев. В релизе сказано, что сооружения надежно укреплены и в случае необходимости сеть блокпостов увеличат.

"Наши усилия сейчас направлены на помощь мирному населению. Женщины, дети, пожилые и больные люди в первую очередь нуждаются в безопасном пути к укрытиям. Наша команда разрабатывает маршруты в обход мест, где продолжаются бои и обстрелы, и направляет транспорт гражданских подальше от опасности", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также дорожные службы уничтожают метки, расставленные оккупационными войсками РФ.

"Мы призываем граждан помочь нам: замазывать смолой, грязью, засыпать землей отметки, которые используют диверсанты. О каждой метке нужно сообщать в полицию на горячую линию 102. Также можно воспользоваться чат-ботом киберполиции: @ukraine_avanger_bot", – подчеркнули в госагентстве.