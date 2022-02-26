Третий день войны. "Укравтодор" направляет трафик в обход опасных участков, продолжает уничтожать метки на инфраструктуре

"Мы оперативно направляем трафик в обход опасных участков и формируем коридоры для эвакуации", – сообщили в "Укравтодоре".
Пресс-служба госагентства проинформировала также об оборудовании блокпостов на въездах в Киев. В релизе сказано, что сооружения надежно укреплены и в случае необходимости сеть блокпостов увеличат.
"Наши усилия сейчас направлены на помощь мирному населению. Женщины, дети, пожилые и больные люди в первую очередь нуждаются в безопасном пути к укрытиям. Наша команда разрабатывает маршруты в обход мест, где продолжаются бои и обстрелы, и направляет транспорт гражданских подальше от опасности", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Также дорожные службы уничтожают метки, расставленные оккупационными войсками РФ.
"Мы призываем граждан помочь нам: замазывать смолой, грязью, засыпать землей отметки, которые используют диверсанты. О каждой метке нужно сообщать в полицию на горячую линию 102. Также можно воспользоваться чат-ботом киберполиции: @ukraine_avanger_bot", – подчеркнули в госагентстве.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. 26 февраля в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.