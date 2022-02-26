Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины морпеху, который подорвал себя вместе с мостом

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой собственной жизни он подорвал мост", – заявил Зеленский.

25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал в Facebook, что матрос Виталий Скакун погиб на Крымском перешейке, подорвав Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение колонны российских оккупационных войск.

"Мост был заминирован, но выйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил, что подрывает мост. Сразу же прозвучал взрыв. Наш побратим погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что дало возможность подразделению передислоцироваться и организовать оборону", – рассказывали в Генштабе.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. 26 февраля в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.

С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.