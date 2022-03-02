Байден заявил, что Зеленский и каждый украинец своим бесстрашием вдохновляют мир. Конгресс аплодировал стоя. Видео

Как отметил "Голос Америки", эта речь считается главной речью года, в которой глава государства информирует обе палаты Конгресса о ситуации внутри страны и на международной арене, а также озвучивает приоритеты своей политики.

Традиционно президенты выступают перед залом, в котором присутствуют все члены администрации (за исключением одного министра, который в целях безопасности находится не в Вашингтоне, в этот раз в зале не было министра торговли Джины Раймондо), сенаторы и конгрессмены, члены Верховного суда, военные и дипломаты. Среди почетных гостей была посол Украины в ООН Оксана Маркарова.

Посол Украины в США Оксана Маркарова во время выступления президента США Джо Байдена. Фото: EPA

Обращение Байдена длилось около часа. Его первые 20 минут были посвящены нападению России на Украину, отметил "Голос Америки". Телерадиокомпания подчеркнула, что такое внимание к войне в другой стране, в которой США не принимают прямого участия, является беспрецедентным.

"Шесть дней назад [президент РФ Владимир] Путин попытался пошатнуть основы свободного мира, думая, что заставит его прогнуться перед угрозой. Но он сильно просчитался. Он думал, что войдет в Украину, и мир опрокинется. Вместо этого его встретила мощная стена, которую он не мог представить, – украинский народ. От президента [Владимира] Зеленского до каждого украинца. Своим бесстрашием, своим мужеством, решительностью они вдохновляют мир", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что в стране все – от студентов до пенсионеров и преподавателей – стали солдатами, чтобы защитить свою землю, а горожане телами блокируют танки врага.

"В этой борьбе, как сказал президент Зеленский в своем выступлении перед Европарламентом, "свет победит тьму", – убежден Байден.

Глава Белого дома опять подчеркнул, что война, развязанная Путиным, была преднамеренной и неспровоцированной.

"Он отверг неоднократные дипломатические усилия. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить... Путин ошибся. Мы были готовы, мы готовились основательно и тщательно", – заявил Байден.

Во время обращения президента США у многих сенаторов и конгрессменов были украинские флаги.

Байден сказал, что США поддерживают Украину, и попросил всех стать, чтобы продемонстрировать это. Присутствующие стоя аплодировали в сторону посла Украины.

"Пусть каждый из нас сегодня вечером в этом зале пошлет безошибочный сигнал Украине и миру. Пожалуйста, встаньте, если можете, и покажите, что да, мы, Соединенные Штаты Америки, поддерживаем украинский народ. На протяжении всей нашей истории мы усвоили этот урок: когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, это вызывает больше хаоса. Они продолжают движение – и цена этих действий, угрозы в адрес Америки и мира продолжают расти", – сказал президент США.

Видео оваций украинскому народу опубликовала в YouTube газета The Independent.