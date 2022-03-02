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Байден заявил, что Зеленский и каждый украинец своим бесстрашием вдохновляют мир. Конгресс аплодировал стоя. Видео

 
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Слова Байдена об украинцах в Конгрессе встретили овациями
Слова Байдена об украинцах в Конгрессе встретили овациями
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 1 марта выступил с ежегодной речью "О состоянии государства", ее текст опубликован на сайте Белого дома.

Как отметил "Голос Америки", эта речь считается главной речью года, в которой глава государства информирует обе палаты Конгресса о ситуации внутри страны и на международной арене, а также озвучивает приоритеты своей политики.

Традиционно президенты выступают перед залом, в котором присутствуют все члены администрации (за исключением одного министра, который в целях безопасности находится не в Вашингтоне, в этот раз в зале не было министра торговли Джины Раймондо), сенаторы и конгрессмены, члены Верховного суда, военные и дипломаты. Среди почетных гостей была посол Украины в ООН Оксана Маркарова.

Посол Украины в США Оксана Маркарова во время выступления президента США Джо Байдена. Фото: EPA
Посол Украины в США Оксана Маркарова во время выступления президента США Джо Байдена. Фото: EPA

Обращение Байдена длилось около часа. Его первые 20 минут были посвящены нападению России на Украину, отметил "Голос Америки". Телерадиокомпания подчеркнула, что такое внимание к войне в другой стране, в которой США не принимают прямого участия, является беспрецедентным.

"Шесть дней назад [президент РФ Владимир] Путин попытался пошатнуть основы свободного мира, думая, что заставит его прогнуться перед угрозой. Но он сильно просчитался. Он думал, что войдет в Украину, и мир опрокинется. Вместо этого его встретила мощная стена, которую он не мог представить, – украинский народ. От президента [Владимира] Зеленского до каждого украинца. Своим бесстрашием, своим мужеством, решительностью они вдохновляют мир", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что в стране все – от студентов до пенсионеров и преподавателей – стали солдатами, чтобы защитить свою землю, а горожане телами блокируют танки врага. 

"В этой борьбе, как сказал президент Зеленский в своем выступлении перед Европарламентом, "свет победит тьму", – убежден Байден. 

Глава Белого дома опять подчеркнул, что война, развязанная Путиным, была преднамеренной и неспровоцированной.

"Он отверг неоднократные дипломатические усилия. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить... Путин ошибся. Мы были готовы, мы готовились основательно и тщательно", – заявил Байден.

Во время обращения президента США у многих сенаторов и конгрессменов были украинские флаги. 

Байден сказал, что США поддерживают Украину, и попросил всех стать, чтобы продемонстрировать это. Присутствующие стоя аплодировали в сторону посла Украины.

"Пусть каждый из нас сегодня вечером в этом зале пошлет безошибочный сигнал Украине и миру. Пожалуйста, встаньте, если можете, и покажите, что да, мы, Соединенные Штаты Америки, поддерживаем украинский народ. На протяжении всей нашей истории мы усвоили этот урок: когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, это вызывает больше хаоса. Они продолжают движение  и цена этих действий, угрозы в адрес Америки и мира продолжают расти",  сказал президент США. 

Видео оваций украинскому народу опубликовала в YouTube газета The Independent. 

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать. В Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. В Офисе президента считают, что цель России – оккупировать столицу, отстранить легитимное руководство Украины (возможно, путем убийства) и поставить марионеточное. 

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, ЕС ввел санкции против Центробанка России (запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума) и закрыл для нее свое воздушное пространство. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

видео

Видео: The Independent / YouTube
Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, агрессия, Белый дом, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Оксана Маркарова
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