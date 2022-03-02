В Мелитополе в результате боевых действий разрушены десятки домов – мэр

"31 дом в Мелитополе разрушен в ходе боевых действий на территории нашего города. Эти дома сосредоточены на юге города и в районе Нового Мелитополя".

По его словам, людям, чьи дома пострадали, два строительных магазина бесплатно выдали строительные материалы, чтобы в их жилье можно было находиться в холода.

Глава Васильевской общины Сергей Калиман заявил, что в городе Васильевка под Мелитополем 1 марта были обстреляны рынок и дачи, обстрелами повреждены жилые дома, сообщается в канале главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

Калиман добавил, что местные власти делают все для того, чтобы организовать эвакуацию людей.

Кроме того, 1 марта был разрушен железнодорожный мост в Васильевке. "Железнодорожного соединения на юг Запорожской области больше нет", – говорится в сообщении Старуха.