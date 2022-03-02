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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Транспортная логистика с ЕС, блокировка России в портах и воздухе, Укрпочта и пенсии. Кубраков рассказал, над чем сейчас работает МИУ

Железные дороги Польши, Германии, Словакии, Чехии и Австрии согласились на бесплатный проезд украинских беженцев
Железные дороги Польши, Германии, Словакии, Чехии и Австрии согласились на бесплатный проезд украинских беженцев
Фото: mtu.gov.ua

Украина получила подтверждение готовности пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений от Польши, Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. Это значительно упростит логистику гуманитарной и военно-технической помощи, рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Об этом пишет министерство в Telegram.

"Мы договорились с пограничниками, чтобы водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь для Украины, пропускали через государственную границу. Все водители грузовиков, желающих помочь стране, смело могут это делать", – сказал он.

Все, кто хочет помочь Украине из-за границы, могут обращаться в посольства Украины или определенным правительством хабы для гуманитарной помощи.

"Эвакуационные рейсы "Укрзалізниці" сейчас осуществляются из горячих точек в крупные транспортные хабы. Уже сегодня запустили дизель-поезда по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Холм. Вся актуальная информация о рейсах доступна на медиа-ресурсах Мининфраструктуры и Укрзализныци. Призываю ориентироваться исключительно на нее", – советует Кубраков.

Железные дороги Польши, Германии, Словакии, Чехии и Австрии согласились на бесплатный проезд украинских беженцев. Все иностранцы могут свободно и без ограничения покинуть территорию Украины.

"Укравтодор системно работает над формированием "зеленых коридоров" по дорогам Украины, которые должны обеспечивать движение грузов, эвакуацию людей и одновременно препятствовать врагу. Укрпочта с каждым днем восстанавливает круг работ. В селах график движения ограничен, чтобы иметь возможность 5 марта выплатить пенсии и субсидии. Вся информация о графике работы отделений теперь обновляется на сайте", – добавил он.

Параллельно идет работа над транспортной блокадой России. По словам Кубракова, фактически заблокированная авиатранспортная система – все европейское и североамериканское небо закрыто. Также распространяются санкции на российское судоходство, что сказывается на импортных и экспортных возможностях оккупанта и его экономике.

"Уже сейчас для судов агрессора начинают закрывать порты. Соответствующее решение для судов России, а также всех, кто связан с ней, приняла Великобритания. Ожидаем, что в ближайшее время к ней присоединятся все наши западные партнеры", – рассказал министр инфраструктуры.

Одна из крупнейших в мире судоходных компаний, датская Maersk, временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Теги: Мининфраструктуры, Александр Кубраков
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