Транспортная логистика с ЕС, блокировка России в портах и воздухе, Укрпочта и пенсии. Кубраков рассказал, над чем сейчас работает МИУ

"Мы договорились с пограничниками, чтобы водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь для Украины, пропускали через государственную границу. Все водители грузовиков, желающих помочь стране, смело могут это делать", – сказал он.

Все, кто хочет помочь Украине из-за границы, могут обращаться в посольства Украины или определенным правительством хабы для гуманитарной помощи.

"Эвакуационные рейсы "Укрзалізниці" сейчас осуществляются из горячих точек в крупные транспортные хабы. Уже сегодня запустили дизель-поезда по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Холм. Вся актуальная информация о рейсах доступна на медиа-ресурсах Мининфраструктуры и Укрзализныци. Призываю ориентироваться исключительно на нее", – советует Кубраков.

Железные дороги Польши, Германии, Словакии, Чехии и Австрии согласились на бесплатный проезд украинских беженцев. Все иностранцы могут свободно и без ограничения покинуть территорию Украины.

"Укравтодор системно работает над формированием "зеленых коридоров" по дорогам Украины, которые должны обеспечивать движение грузов, эвакуацию людей и одновременно препятствовать врагу. Укрпочта с каждым днем восстанавливает круг работ. В селах график движения ограничен, чтобы иметь возможность 5 марта выплатить пенсии и субсидии. Вся информация о графике работы отделений теперь обновляется на сайте", – добавил он.

Параллельно идет работа над транспортной блокадой России. По словам Кубракова, фактически заблокированная авиатранспортная система – все европейское и североамериканское небо закрыто. Также распространяются санкции на российское судоходство, что сказывается на импортных и экспортных возможностях оккупанта и его экономике.

"Уже сейчас для судов агрессора начинают закрывать порты. Соответствующее решение для судов России, а также всех, кто связан с ней, приняла Великобритания. Ожидаем, что в ближайшее время к ней присоединятся все наши западные партнеры", – рассказал министр инфраструктуры.

Одна из крупнейших в мире судоходных компаний, датская Maersk, временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ.