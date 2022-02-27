Министр инфраструктуры: Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе

Кубраков: Дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Президент просил передать, что он искренне благодарит десятки тысяч дорожников, железнодорожников, портовиков и моряков, инспекторов безопасности за героическую и важную работу. Вас благодарит вся Украина", – написал министр.

По его словам, параллельно с работой внутри страны продолжаются постоянные коммуникации с международными партнерами.

"Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе. Чтобы единственным ответом для оккупанта от всех европейских диспетчеров был один – go f... yourself", – прокомментировал Кубраков.

Он отметил, что большая президентская команда работает сейчас над многими процессами, в приоритете – обеспечение армии помощью наших партнеров.

"А дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны", – добавил глава Министерства инфраструктуры.

26 февраля "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ. Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!". Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.