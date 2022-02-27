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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр инфраструктуры: Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе

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Кубраков: Дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны
Кубраков: Дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Министерство инфраструктуры работает над налаживанием логистики в стране, оперативной эвакуацией граждан и противодействует попыткам агрессора продвигаться по стране. Об этих вопросах шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского и министра инфраструктуры Александра Кубракова, сообщил он в своем Facebook.

"Президент просил передать, что он искренне благодарит десятки тысяч дорожников, железнодорожников, портовиков и моряков, инспекторов безопасности за героическую и важную работу. Вас благодарит вся Украина", – написал министр.

По его словам, параллельно с работой внутри страны продолжаются постоянные коммуникации с международными партнерами.

"Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе. Чтобы единственным ответом для оккупанта от всех европейских диспетчеров был один – go f... yourself", – прокомментировал Кубраков.

Он отметил, что большая президентская команда работает сейчас над многими процессами, в приоритете – обеспечение армии помощью наших партнеров.

"А дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны", – добавил глава Министерства инфраструктуры.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2067653576739560

26 февраля "Укрзалізниця" уничтожила все железнодорожные переходы с Россией. Это было сделано, чтобы заблокировать для РЖД возможность доставки техники и личного состава армии РФ. Россияне пригласили восстановить связь с центральным штабом "Укрзалізниці" якобы с гуманитарными целями. Украинские диспетчеры ответили: "Русский поезд, иди на х...й!". Позже пресс-служба компании заявила в Telegram, что ответ диспетчера "Укрзалізниці" на запрос РЖД – это позиция компании.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

Теги: Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, аэродром, вторжение, поезда, самолеты, война России против Украины, Мининфраструктуры, инфраструктура, корабли, Александр Кубраков
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