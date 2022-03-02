"Главное – чтобы люди были живы, а трансформаторы мы сделаем". В ДТЭК рассказали о ликвидации последствий обстрелов по энергетической инфраструктуре

Дмитрий Сахарук: Главное – чтобы люди были живы. А линии электропередачи, трансформаторы, провода, столбы, переключения – это мы сделаем Фото: Дмитрий Сахарук / Facebook

"Нам удалось вчера и сегодня частично восстановить электропитание для потребителей. Часть населения, к сожалению, света еще не имеет. Но это связано либо с серьезными разрушениями линий, либо связано с тем, что мы не можем добраться до места ведения работ. Однако все энергетики на месте, все бригады делают все возможное, чтобы максимально восстановить электроснабжение в дома украинцев", – сказал он.

Сахарук сказал, что всю поврежденную в результате войны энергетическую инфраструктуру полностью восстановят.

"Главное – чтобы люди были живы. А линии электропередачи, трансформаторы, провода, столбы, переключения – это мы сделаем", – добавил он.

"РБК-Украина", ссылаясь на данные Министерства энергетики, пишет, что ночью 2 марта аварийные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили электропитание большей части города Мариуполя – Центрального и Приморского районов. Всего по стране свет вернули в дома 100 тыс. абонентов.