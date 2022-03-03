Зеленский: Почти девять тысяч убитых россиян! За одну неделю! Что они видели в жизни, кроме этого вторжения?

Владимир Зеленский: Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор. Лютый отпор! Такой отпор, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем Фото: пресс-служба Офиса президента

"Мы народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами. Подло. Просчитано. С ненавистью к нашей стране, к нашим людям – к любым людям, имеющим две вещи – свободу и сердце. Но мы остановили их. Мы их бьем. Наши военные, наши пограничники, тероборона. Даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно. И они все говорят только одно: они не знают, для чего они здесь. Несмотря на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага ухудшается. Все больше оккупантов убегают обратно в Россию. От нас. От вас. От всех, кто выгоняет врага "Джавелинами", "Стугнами", пушками, танками, самолетами, вертолетами. Всем, что стреляет", – заявил Зеленский.

Он добавил, что врагу достается и от украинцев без оружия.

"Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя. Других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все, перекрывая дороги. Люди выходят перед вражеской техникой. Это очень опасно. Но как это мужественно. Это тоже спасение. Уверен, вы видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против зашедших в наш город россиян. Временно. Я уверен в этом: если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним. С позором. Как поступают те люди, простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы. Это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", – призвал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что у российских военных, сколько бы их с техникой в Украину не отправили, не будет ни покоя, ни еды.

"Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор. Лютый отпор! Такой отпор, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем. Что они запомнят, что такое отечественная война. Да, для нас, украинцев, это отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны. И знаем, чем они кончаются. Для захватчиков. Наша армия делает все для того, чтобы сломать врага до конца. Почти девять тысяч убитых россиян! За одну неделю! На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих "двухсотых" и "трехсотых". 19 лет, 20 лет... Что они видели в жизни, кроме этого вторжения? Но большинство из них так и остаются повсюду. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой. Всей своей армией. Скажите вашему командованию, что вы хотите жить. Что вы не хотите умирать. Жить. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно скорее", – подчеркнул он в обращении.