Зеленский: Почти девять тысяч убитых россиян! За одну неделю! Что они видели в жизни, кроме этого вторжения?

"Мы народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые строились годами. Подло. Просчитано. С ненавистью к нашей стране, к нашим людям – к любым людям, имеющим две вещи – свободу и сердце. Но мы остановили их. Мы их бьем. Наши военные, наши пограничники, тероборона. Даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно. И они все говорят только одно: они не знают, для чего они здесь. Несмотря на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага ухудшается. Все больше оккупантов убегают обратно в Россию. От нас. От вас. От всех, кто выгоняет врага "Джавелинами", "Стугнами", пушками, танками, самолетами, вертолетами. Всем, что стреляет", – заявил Зеленский.
Он добавил, что врагу достается и от украинцев без оружия.
"Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя. Других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все, перекрывая дороги. Люди выходят перед вражеской техникой. Это очень опасно. Но как это мужественно. Это тоже спасение. Уверен, вы видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против зашедших в наш город россиян. Временно. Я уверен в этом: если они куда-нибудь и зашли, то только временно. Прогоним. С позором. Как поступают те люди, простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы. Это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", – призвал президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что у российских военных, сколько бы их с техникой в Украину не отправили, не будет ни покоя, ни еды.
"Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор. Лютый отпор! Такой отпор, что они навсегда запомнят, что мы своего не отдаем. Что они запомнят, что такое отечественная война. Да, для нас, украинцев, это отечественная война. Мы помним, как начинаются отечественные войны. И знаем, чем они кончаются. Для захватчиков. Наша армия делает все для того, чтобы сломать врага до конца. Почти девять тысяч убитых россиян! За одну неделю! На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих "двухсотых" и "трехсотых". 19 лет, 20 лет... Что они видели в жизни, кроме этого вторжения? Но большинство из них так и остаются повсюду. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой. Всей своей армией. Скажите вашему командованию, что вы хотите жить. Что вы не хотите умирать. Жить. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно скорее", – подчеркнул он в обращении.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также были уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.