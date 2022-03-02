"Так выглядит одиночество России в мире". Кулеба и Зеленский приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением вторжения РФ в Украину

"Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины". Так выглядит одиночество России в мире. 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий. Так выглядит антивоенная коалиция за Украину", – написал он.

Кулеба отметил, что резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы международно признанных украинских границ, то есть включая Крым и ОРДЛО.

"Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией ее преступлений, включая агрессию. Ее также используют в международных судах. Мы победим", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter также прокомментировал принятие резолюции.

"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, которые проголосовали "за". Вы выбрали правильную сторону истории. Сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН убедительно свидетельствуют: глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует. Мир – с нами. Правда – за нами. Победа будет наша!" – написал президент.