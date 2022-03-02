"Так выглядит одиночество России в мире". Кулеба и Зеленский приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением вторжения РФ в Украину

"Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь, Эритрея – это единственные страны, которые проголосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Агрессия против Украины". Так выглядит одиночество России в мире. 141 государство ООН проголосовало за резолюцию. Это рекордное с 2014 года количество голосов за украинскую резолюцию. При том, что текст максимально жесткий. Так выглядит антивоенная коалиция за Украину", – написал он.
Кулеба отметил, что резолюция констатирует наличие агрессии, требует от России прекратить огонь и вывести войска из Украины за пределы международно признанных украинских границ, то есть включая Крым и ОРДЛО.
"Эта резолюция является не только важным политическим сигналом изоляции России и фиксацией ее преступлений, включая агрессию. Ее также используют в международных судах. Мы победим", – заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter также прокомментировал принятие резолюции.
"Приветствую одобрение ГА ООН беспрецедентным большинством голосов резолюции с решительным требованием к РФ немедленно прекратить вероломное нападение на Украину. Благодарен всем и каждому государству, которые проголосовали "за". Вы выбрали правильную сторону истории. Сокрушительные для агрессора результаты голосования в ООН убедительно свидетельствуют: глобальная антипутинская коалиция сформирована и действует. Мир – с нами. Правда – за нами. Победа будет наша!" – написал президент.
2/2 Нищівні для агресора результати голосування в * переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ – з нами. Правда – за нами. Перемога буде наша! *— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
Генассамблея ООН приняла резолюцию 2 марта. За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска, проголосовало 141 государство. Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, ее сателлиты Беларусь и Сирия, Северная Корея, а также Эритрея, в которой больше 30 лет правит тоталитарный режим Исайяса Афеворка.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила 2 марта, что с 24 февраля поггиб 21 ребенок, 55 ранены.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.