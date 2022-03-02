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США высылают 13 россиян, работавших в ООН, одного из них считают шпионом

Большинство россиян из миссии в ООН должны покинуть США до 7 марта
Большинство россиян из миссии в ООН должны покинуть США до 7 марта
Фото: ЕРА

Из Соединенных Штатов высылают уличенного в шпионской деятельности сотрудника миссии РФ при ООН. Об этом 1 марта сообщил представитель американского посольства при ООН, информирует Reuters.

Высылаемого россиянина называют разведчиком, ему предписано покинуть США до 14 марта.

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил сожаление по поводу происходящего.

Россиянин, которого считают шпионом, стал 13-м сотрудником представительства РФ при ООН, которого высылают Соединенные Штаты. Еще 12 сотрудникам предписали покинуть американскую территорию до 7 марта.

CNN отмечает, что решение о высылке 12 россиян заместитель посла США при ООН Ричард Миллс объяснил их предполагаемым участием в "деятельности, не соответствующей их обязанностям и обязательствам как дипломатов".

Фамилии высылаемых россиян не указываются из "уважения к неприкосновенности частной жизни".

Теги: Россия, США, ООН, шпионаж, миссия, разведчики, дипломаты, Стефан Дюжаррик, посол
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