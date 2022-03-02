США высылают 13 россиян, работавших в ООН, одного из них считают шпионом

Большинство россиян из миссии в ООН должны покинуть США до 7 марта Фото: ЕРА

Высылаемого россиянина называют разведчиком, ему предписано покинуть США до 14 марта.

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил сожаление по поводу происходящего.

Россиянин, которого считают шпионом, стал 13-м сотрудником представительства РФ при ООН, которого высылают Соединенные Штаты. Еще 12 сотрудникам предписали покинуть американскую территорию до 7 марта.

CNN отмечает, что решение о высылке 12 россиян заместитель посла США при ООН Ричард Миллс объяснил их предполагаемым участием в "деятельности, не соответствующей их обязанностям и обязательствам как дипломатов".

Фамилии высылаемых россиян не указываются из "уважения к неприкосновенности частной жизни".