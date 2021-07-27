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Литовский политик Палецкис осужден на шесть лет за шпионаж в пользу России

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По данным прокуратуры Литвы, Палецкис за деньги собирал информацию, интересовавшую российскую разведку
По данным прокуратуры Литвы, Палецкис за деньги собирал информацию, интересовавшую российскую разведку
Фото: Algirdas Paleckis / Facebook

В Литве суд в городе Шяуляй 27 июля признал бывшего председателя пророссийской партии "Социалистический народный фронт" Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает общественная вещательная компания LRT.

Генпрокуратура просила приговорить Палецкиса к девяти годам тюрьмы.

Еще один фигурант этого дела, вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас, признал свою вину, пошел на сделку со следствием и освобожден от уголовной ответственности, сообщил представитель суда Витаутас Йончас.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Обвиняемые, по данным прокуроров, за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

Как утверждает генпрокуратура Литвы, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года фигуранты действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о столкновениях 13 января 1991 года в Литве. В тот день при попытке штурма советскими военными телебашни в Вильнюсе погибли 15 человек, сотни получили ранения.

Палецкис – бывший дипломат и депутат Сейма Литвы, внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. В 2012 году его осудили по уголовному делу об "умалении значения агрессии СССР против Литовской республики" в связи с его высказываниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе, пишет "Радио Свобода". Тогда ему назначили штраф в размере около €3 тыс.

По делу о шпионаже Палецкис был арестован в конце 2018 года

Сам политик отрицает свою вину, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам. После вынесения судом приговора Палецкис заявил в Facebook, что он обвиняется в том, что "получил задание от неопознанного российского разведчика", а показания свидетеля по его делу не раз менялись во время суда.

https://www.facebook.com/paleckis/posts/10226552459308508


Теги: Литва, шпионаж, тюрьма, разведка, следствие, разведчики, приговор, суд
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