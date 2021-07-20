Британия не нашла доказательств шпионажа в инциденте с секретными документами по Defender

По его словам, расследование подтвердило обстоятельства потери секретных документов, о которых ранее сообщал сам чиновник, их потерявший. Виновного временно отстранили от работы с секретными документами.
В минобороны страны считают, что им удалось восстановить все секретные документы.
"Следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не компрометировали документы", – добавил министр.
27 июня BBC сообщила, что получила в свое распоряжение ряд секретных документов минобороны страны. В них, среди прочего, шла речь об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, когда Россия заявила, что он "нарушил границу" РФ в районе оккупированного Крыма.
Документы нашли на автобусной остановке в графстве Кент. Они подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.
Как оказалось, документы на остановке потерял высокопоставленный чиновник минобороны Великобритании, его имя не называлось. Этот же чиновник сам сообщил об утере.