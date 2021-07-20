Британия не нашла доказательств шпионажа в инциденте с секретными документами по Defender

В потерянных документах шла речь об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море Фото: wikipedia.org

По его словам, расследование подтвердило обстоятельства потери секретных документов, о которых ранее сообщал сам чиновник, их потерявший. Виновного временно отстранили от работы с секретными документами.

В минобороны страны считают, что им удалось восстановить все секретные документы.

"Следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не компрометировали документы", – добавил министр.