ГОРДОН
 
 
МИР

Британия не нашла доказательств шпионажа в инциденте с секретными документами по Defender

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В потерянных документах шла речь об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море
В потерянных документах шла речь об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море
Фото: wikipedia.org

Власти Великобритании не нашли никаких доказательств шпионажа относительно инцидента, когда в июне секретные военные документы касающиеся эсминца Defender оказались на автобусной остановке в графстве Кент. Об этом 19 июля заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

По его словам, расследование подтвердило обстоятельства потери секретных документов, о которых ранее сообщал сам чиновник, их потерявший. Виновного временно отстранили от работы с секретными документами.

В минобороны страны считают, что им удалось восстановить все секретные документы.

"Следствие не нашло доказательств шпионажа и пришло к выводу, что наши противники не компрометировали документы", – добавил министр.

Контекст:

27 июня BBC сообщила, что получила в свое распоряжение ряд секретных документов минобороны страны. В них, среди прочего, шла речь об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море, когда Россия заявила, что он "нарушил границу" РФ в районе оккупированного Крыма.

Документы нашли на автобусной остановке в графстве Кент. Они подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Как оказалось, документы на остановке потерял высокопоставленный чиновник минобороны Великобритании, его имя не называлось. Этот же чиновник сам сообщил об утере.

Теги: Великобритания, шпионаж, Черное море, эсминец, Бен Уоллес
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах
"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах
"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице
"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год
Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год
"Отпадно", "Прям похудевшая, посвежевшая". Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах
"Отпадно", "Прям похудевшая, посвежевшая". Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах
"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике
"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
  Как назвать котенка: идеи и правила
  Как назвать котенка: идеи и правила
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS