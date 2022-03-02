Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением российского вторжения в Украину и требованием немедленно вывести войска

Против резолюции с осуждением российского вторжения в Украину проголосовали лишь пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея Фото: EPA

За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска за пределы международно признанных границ Украины, проголосовало 141 государство.

Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, ее сателлиты Беларусь и Сирия, Северная Корея, а также Эритрея, в которой больше 30 лет правит тоталитарный режим Исайяса Афеворка.

Еще 35 государств воздержались при голосовании.

Пресс-служба ООН называет голосование историческим.