ЕС отключил от SWIFT ряд российских банков

В течение 10 дней свои операции должны свернуть банк ВТБ, банк "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ.

Как отмечает Reuters, крупнейшие банки России "Сбербанк" и "Газпромбанк" не были включены в список, поскольку они являются основными каналами расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС по-прежнему покупают, несмотря на войну в Украину.

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк называл отказ отключить самые крупные банки РФ от SWIFT обманом.

"Где "Сбербанк", "Тинькофф Банк", "Газпромбанк"? Это не только одни из самых больших банков (по клиентам) в РФ, но и через них идут валютные трансакции по энергоресурсам страны-агрессора! Я уже не говорю о том, что в РФ остается 352 банка без какой-либо санкции по системе SWIFT", – возмущался нардеп.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

26 февраля Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.