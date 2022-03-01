Отключение российских банков от SWIFT должно произойти в ближайшее время – Кулеба

"Ныне мы додавливаем максимальный объем применения и отключения SWIFT. Решение принципиальное принято, остались некоторые детали, над ними мы сейчас работаем. Это должно произойти – отключение российских банков от SWIFT – в ближайшее время", – сказа он.

Кулеба потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

26 февраля Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.