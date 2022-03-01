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Отключение российских банков от SWIFT должно произойти в ближайшее время – Кулеба

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Кулеба потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Кулеба потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом
Фото: EPA

Украинские дипломаты работают над тем, чтобы отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT произошло максимально. Об этом 1 марта во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ныне мы додавливаем максимальный объем применения и отключения SWIFT. Решение принципиальное принято, остались некоторые детали, над ними мы сейчас работаем. Это должно произойти – отключение российских банков от SWIFT – в ближайшее время", – сказа он.

Кулеба потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможныОтключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

26 февраля Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению России от системы SWIFT. На следующий день, 27 февраля, страны ЕС, США, Великобритания и Канада официально объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки.

Контекст:

Отключение от SWIFT – не единственная финансовая санкция против РФ, введенная за агрессию против Украины. США ввели санкции, который касаются крупных российских банков и ряда близких к президенту России Владимиру Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, SWIFT, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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