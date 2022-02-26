Началась подготовка к отключению России от SWIFT – МИД Украины

"SWIFT. Начата подготовка к внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия – от президента Украины до атташе в украинском посольстве. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", – написал министр.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.

24 февраля CNN сообщал, что отключение России от SWIFT блокировали Германия, Италия, Венгрия и Кипр. Однако за последние несколько суток все эти страны заявили, что больше не выступают против.