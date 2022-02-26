Сийярто: Венгрия никогда не блокировала санкций против РФ и отключения ее от SWIFT

Он заявил, что Венгрия хочет мира.
"Поэтому мы работаем, потому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште", – заявил министр.
Сийярто заявил, что для этого он будет просить помощи у лидеров ООН в Нью-Йорке.
"При этом я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной прессы не прекращают создавать ложные новости и ложь. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей. И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уже будет понятно: это неправда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, да будет стыдно!!!" – сказал он.
До недавнего времени, по данным СМИ, Кипр был одной из стран, которые блокировали отключение России от SWIFT. 26 февраля Кипр изменил свою позицию. Другая страна из этого списка, Италия, еще 25 февраля заявила о поддержке блокировки SWIFT. СМИ также заявляли, что противы выступали Германия и Венгрия.
Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. Отключение от SWIFT нанесет серьезный удар по банкам РФ и ее способности вести торговлю за пределами страны, отметила британская газета Financial Times.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. 26 февраля в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.